رئيس وزراء مصر: إغلاق عدد من القرى للحد من انتشار كورونا وما زلنا بعيدين عن المرحلة الخطيرة

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن بلاده لا تزال بعيدة عن المرحلة الخطيرة فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه تم إغلاق عدد من القرى للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي نقلته "بوابة الأهرام" الإلكترونية، أن "هناك 860 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن"، مشيرا إلى أن مصر بعيدة عن المرحلة الأخطر حتى الآن.

في السياق ذاته، أعلن وزير المال المصري، محمد معيط، رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر، إلى 2200 جنيه شهريًا (139 دولارًا)، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما كانت تتراوح بين 400 (25 دولارًا) إلى 700 جنيه (44 دولارًا).

وقال معيط، في بيان اليوم الخميس إن "هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى المليون إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 50 ألف إصابة.