الحكومة السورية تعزل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق

قررت السلطات السورية، اليوم الخميس، عزل منطقة السيدة زينب، بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأفادت وكالة الأنباء "سانا" أن عملية العزل تأتي "في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة".

وأضافت الوكالة بأن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد "درس آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق".

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، قد قرر اليوم، "حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

ويأتي قرار الحكومة السورية بعد يوم واحد من إعلان عزل مدينة منين في ريف دمشق بسبب مخاوف من انتشار المرض في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 حالة، بينها حالتا وفاة.