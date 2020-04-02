الملك سلمان يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا اليوم، بولي عهد بريطانيا، أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

وقد عبر الأمير تشارلز عن "شكره للملك على مشاعره واطمئنانه على صحته"، منوها بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.

كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن القصر الملكي البريطاني، الأربعاء قبل الماضي، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

#عاجل

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا، تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.https://t.co/MLvSMSgTco#واس pic.twitter.com/O6hVgyXOBb — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 2, 2020

وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.