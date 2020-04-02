الملك سلمان يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

وقد عبر الأمير تشارلز عن "شكره للملك على مشاعره واطمئنانه على صحته"، منوها بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.
كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.
وأعلن القصر الملكي البريطاني، الأربعاء قبل الماضي، إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 2, 2020
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا، تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.https://t.co/MLvSMSgTco#واس pic.twitter.com/O6hVgyXOBb
وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.
وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.
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