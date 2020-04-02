من الإمارات... الروسية فيكتوريا لوبيريفا تكتب عن حالتها في الحجر الصحي

كشفت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، عن حالة المشاعر التي مرت بها خلال فترة الحجر الصحي في منزلها مع عائلتها في الإمارات.

وكتبت لوبيريفا على صفحتها على تويتر اليوم الخميس:

"منذ 3 أسابيع، اتخذت قرارًا بالعزلة الذاتية في المنزل مع عائلتي في دبي خلال هذه الفترة التي مررت فيها بمراحل مختلفة: من الذعر والبحث في خزانة ملابسي 3 مرات حتى التأمل والقبول الكامل لهذا الوضع. من أين أنت؟".

3 weeks ago I made a decision to be self-isolated at home with my family in Dubai 🇦🇪 during this time I went through different stages : from panic and analysis my wardrobe 3 times till the meditation and full acceptance of this situation. Where are you from? V pic.twitter.com/i9W3qdHZCG — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) April 2, 2020

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يذكر أن فيكتوريا لوبيريفا البالغة من العمر 36 عاما، كانت متزوجة من مهاجم منتخب روسيا وفريق سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، فيودور سمولوف، وانفصلت عنه عام 2015، وأنجبت بعد الطلاق طفلا من رجل الأعمال إيغور بولاتوف، وذلك عام 2019، أطلقت عليه اسم مارك-ليونيل، تيمنا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.