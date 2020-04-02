ليبيا تنتهي من تجهيز مقر الحجر الصحي في طبرق لاستقبال الحالات المصابة بكورونا

أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية في المركز الطبي، عضو اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور عدنان بوديه، اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز مقر الحجر الصحي بسعة 85 سريرا و18 غرفة عناية فائقة مجهزة بعدد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

بنغازي – سبوتنيك. وقال بوديه في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "اللجنة الفرعية التابعة للجنة العليا لمجابهة وباء كورونا التي يترأسها رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري قد أنهت تجهيز مقر الحجر الصحي في مدينة طبرق وافتتح اليوم بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر قاعدة طبرق البحرية ومدير أمن طبرق و عمداء البلديات الثلاثة وأغلب الكوادر الطبية و والطبية المساعدة بمركز طبرق الطبي".

© Sputnik . Nader Al-Sharif مقر الحجر الصحي في طبرق في ليبيا

وأكد أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية في المركز الطبي وعضو اللجنة الاستشارية الطبية على أن "مقر الحجر الصحي الذي افتتح اليوم يتكون من عدد 85 سريرا و 18 غرفة عناية فائقة متكاملة بأجهزة التنفس الاصطناعي".

© Sputnik . Nader Al-Sharif مقر الحجر الصحي في طبرق في ليبيا

ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول وجود حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة طبرق، قال وبوديه إن "جميع حالات الاشتباه قمنا بإجراء التحاليل لها وجميعها كانت سالبة".

© Sputnik . Nader Al-Sharif مقر الحجر الصحي في طبرق في ليبيا

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية الطبية أن "العمل في مقر الحجر الصحي المخصص لمواجهة وباء كورونا منقسم على مراحل الأولى الكشف على حالات الصدر في عيادة الصدرية طبرق وعزل الحالة المشتبه بها في قسم العزل بمركز طبرق الطبي، وتأخذ منها العينة في حال أثبتت الحالة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) تتحول إلى مبنى الحجر الصحي لعزل الحالات المثبتة".

© Sputnik . Nader Al-Sharif مقر الحجر الصحي في طبرق في ليبيا

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.