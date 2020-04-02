العراق يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل لـ"أوبك+"

بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان اليوم الخميس:

"إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، وجه رسالة للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، محمد باركيندو، هذا اليوم، أكد فيها تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك + من أجل تدارس تداعيات السوق النفطية، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل إعادة الاستقرار للسوق النفطية وإعادة التوازن بين العرض والطلب".

وأَضاف جهاد "أن وزير النفط عبر عن ثقته في إمكانية الاتفاق خلال الاجتماع المقبل، على صيغة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع وتعيد الاستقرار تدريجياً للسوق العالمية".