تعرف إلى دولة عربية ما تزال خالية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، اليوم الخميس، أن اليمن ما يزال خاليا من فيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، عن الناطق باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، عبد الحكيم الكحلاني، قوله إن "اليمن ما يزال خالياً من فيروس كورونا، وهناك حالة اشتباه بالفيروس لم تتأكد إصابتها".

وأكد "مواصلة اللجنة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" ، مشيرا إلى "البدء في إجراءات تجهيز فندق موفنبيك (شرق صنعاء) لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس".

وكان نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء، محمد عبدالقدوس، أعلن في وقت سابق اليوم، على حسابه في "تويتر"، تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في اليمن.

وقال عبدالقدوس في تغريدة سرعان ما حذفها: "يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن".

وعاد "عبدالقدوس" بعد تغريدته السابقة لنفي الخبر، بتغريدة أخرى، ‏كتب فيها: "مندوبنا في الصحة فهم غلط هي حالة اشتباه قادمة من السعودية كانت تعتمر".

ليعلن عقب ذلك، في تغريدة جديدة، استقالته من منصبه، قائلاً: "أعلن تحملي للمسؤولية الكاملة إزاء تسرعي في نشر الخبر المغلوط ، وأطلب إحالتي للتحقيق .. وتقديم استقالتي".

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات -اليوم الخميس.