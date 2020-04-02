"الطيران المدني" الإماراتية مستمرة بتعليق الرحلات والسماح فقط للمقيمين والزائرين بالمغادرة

أكدت هيئة الطيران المدني الإماراتية، اليوم الخميس، أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والعبور من وإلى الدولة لا يزال ساريا.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة، في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أنه يتم السماح مؤقتا لرحلات محددة، بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة، والعودة إلى بلادهم.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ ويتوجب على المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، التنسيق مع سفارات بلادهم بهذا الخصوص.

وأعلن الرئيس التنفيذي لدائرة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس التنفيذي الأعلى لشركة "طيران الإمارات"، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الخميس، موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات، على البدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب، اعتبارا من 6 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد، عبر "تويتر"، "حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب، اعتبارا من 6 نيسان/ أبريل".

وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم؛ وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.

وكانت الناقلة الإماراتية، المملوكة لحكومة دبي، قد التزمت بتوجيهات الحكومة الاتحادية، بخصوص حماية المجتمعات من انتشار "كوفيد-19"، وعلقت جميع رحلات الركاب، اعتبارا من 25 آذار/ مارس الفائت.