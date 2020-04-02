"أنصار الله": مع انتشار كورونا نطالب الأمم المتحدة بالضغط لتنفيذ اتفاق عمان

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة اليمنية، وإلزامها بتنفيذ اتفاق عمان لتبادل الأسرى.

القاهرة – سبوتنيك. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، عضو وفد الجماعة المفاوض، عبد القادر المرتضى، بتغريدة على حسابه في "تويتر": "‏مع انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم، وخطورته الكبيرة على السجناء والأسرى أكثر من غيرهم فإننا نطالب الأمم المتحدة بالضغط على طرف قوى العدوان وإلزامهم بتنفيذ الاتفاق".

وأضاف "نؤكد جهوزيتنا الكاملة لتنفيذه كما هو في أقرب وقت".

وتابع: "اتفاق عمان بشأن الأسرى ينص على تبادل (1420) أسيراً من الطرفين، نحن من جانبنا قدمنا كل الكشوفات المطلوبة منا بشكل كامل".

واتهم القيادي في "أنصار الله"، طرف الحكومة اليمنية، بأنه "لم يقدم حتى الآن إلا جزءاً من الكشوفات المطلوبة منه ولا زال حتى الآن يماطل في تقديم بقية الكشوفات"، معتبراً أن ذلك "هو ما أعاق تنفيذ الاتفاق".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد دعا في 20 آذار/ مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا".

ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، السبت الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".