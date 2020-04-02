مصر تعلن فئات مستثناة من "الإغلاق الكامل" يومي الجمعة والسبت

أعلنت مصر عن فئات جديدة مستثناة من "الإغلاق الكامل" يومي الجمعة والسبت

نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر حكومية في مجلس الوزراء المصري، قولها إن محلات الجزارة وبيع الدواجن والفاكهة، مستثناة من الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك لإدراجهم في فئة المواد الغذائية.

وكانت الحكومة المصرية قد استثنت محلات السوبرماركت والصيدليات من "الإغلاق الكامل" أو حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد عقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لأزمة فيروس "كورونا" خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وقال رئيس الوزراء: "نبدأ اليوم الأسبوع الثاني من تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والحكومة فيما يخص الحد من حركة المواطنين، وكافة الإجراءات الأخرى في سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، للتأكيد على مجموعة من النقاط المهمة وإطلاع المواطنين عليها".

وصرح مدبولي، بأن مصر لا تزال بعيدة عن المرحلة الخطيرة فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه تم إغلاق عدد من القرى للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي نقلته "بوابة الأهرام" الإلكترونية، أن "هناك 860 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن"، مشيرا إلى أن مصر بعيدة عن المرحلة الأخطر حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.