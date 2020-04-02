الإمارات... تمديد قرار تعليق دخول حاملي الإقامة السارية لأسبوعين إضافيين

أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، قرارا بتمديد قرار تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشر عبر الوكالة الرسمية (وام)، أن قرار التعليق مرتبط بالمستجدات الصحية والوبائية بشأن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد–19)، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع من لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة، إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة؛ حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وقررت دولة الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، ابتداء من يوم 19 آذار/ مارس 2020، لأسبوعين قابلة للتجديد.

#عاجل_وام

تمديد قرار تعليق "دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة لأسبوعين

للتفاصيل: https://t.co/scMlIs5L3c pic.twitter.com/yM31snZa9D — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 2, 2020

​وسجلت الإمارات اليوم الخميس 210 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1024، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.