قطر تعلن عن ثالث حالة وفاة... والإمارات تسجل 210 حالات إصابة جديدة

أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى إلى 949؛ فيما رصدت الإمارات 210 حالات إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 1024.

موسكو - سبوتنيك. وبينت وزارة الصحة القطرية، عبر "تويتر"، أن إجمالي عدد الحالات الخاضعة للعلاج بلغ 877؛ وبلغ عدد حالات التعافي من المرض 72 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، اليوم، شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

وكانت وزارة الصحة في الإمارات قد أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة شخصين أجنبيين بسبب الفيروس؛ لافتة إلى أن كلاهما كانا يعانيان أمراضا مزمنة.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في دولة الإمارات بسبب "كوفيد 19" إلى 8 حالات.

وسجلت خمس دول في مجلس التعاون الخليجي، هي البحرين والإمارات والسعودية وقطر وعمان، حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس المعدي، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.