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21:21 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
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    ميدان التحرير في مصر

    وزير الإعلام المصري: الحظر الكامل وارد وأتمنى ألا نصل إليه

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (63)
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    أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري، أنه من الوارد فرض حظر كامل في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

    وقال هيكل في مقابلة تلفزيونية إنه "من الوارد فرض الحظر الكامل فى الإجراءات القادمة للحكومة المصرية. وتمنى وزير الدولة للإعلام ألا تصل بلاده لفرض الحظر الكامل، لأنه سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، منوها إلى أن توجيه الرئيس للحكومة المصرية هو التفكير في صحة المواطن أولا".

    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
    © AFP 2020 / -
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    وشدد هيكل على أنه إذا لم يتحمل المواطن المصري مسؤوليته بنسبة 100% فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك دولا استهانت بالأزمة فأصبح لديها آلاف الضحايا الآن.

    وذكر هيكل أن العالم بعد أزمة كورونا سيكون مختلفا عما قبل، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كارثة إنسانية تشهدها الكرة الأرضية.

    وأشار أسامة هيكل إلى أن بلاده قامت بخطوات الحظر بشكل تدريجى حتى يشعر المواطن بخطورة الأزمة، بدأت بإغلاق المدارس والجامعات وتعليق الطيران، فإغلاق المساجد والكنائس، مؤكدا أن حظر التجول ليس أمنيا أو سياسيا و لكن حظر طبى، وأن الحكومة المصرية حريصة على صحة المواطن.

    وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (63)

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    الكلمات الدلالية:
    المدارس, فيروس كورونا, مصر
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    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
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