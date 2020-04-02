ليبيا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت ليبيا، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، بأنه تم أخذ عينة من المرأة بعد وفاتها، ليتأكد وفاتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه حالة الوفاة تلك هي الأولى التي يتم تسجيلها في البلاد، منوها إلى أن ليبيا سجلت 11 إصابة بالفيروس بينهم حالة الوفاة.

أعلن مدير إدارة الشؤون الطبية في المركز الطبي، عضو اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور عدنان بوديه، مساء اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز مقر الحجر الصحي بسعة 85 سريرا و18 غرفة عناية فائقة مجهزة بعدد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.