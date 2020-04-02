قطر تؤكد تأييدها وموقفها الداعم لحكومة الوفاق الليبية

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الخميس، من فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية.

وأكدت صحيفة "الشرق" مساء اليوم الخميس، أن تميم بن حمد والسراج بحثا خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها.

وأفادت بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية أطلع أمير قطر على آخر تطورات الوضع في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وشدد تميم بن حمد على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الليبي، وتأييدها لحكومة "الوفاق الوطنية" الليبية.

وناقش الطرفان الجهود التي تبذلها كل من قطر وليبيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشاره والوقاية منه، وسبل التعاون المشترك في هذا المجال.