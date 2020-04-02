تعليق رخصة عمل "رويترز" في العراق لثلاثة أشهر بسبب "كورونا"

قررت العراق، اليوم الجمعة، تعليق رخصة مكتب "رويترز" في البلاد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 25 مليون دينار عراقي (20000 ألف دولار تقريبا)، على خلفية نشر تقرير عن عدد إصابات فيروس "كورونا في العراق.

بغداد – سبوتنيك. وأعربت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق في بيان عن "استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الاخبارية وادعائها بأن أعداد المصابون بفيروس كورونا في العراق يفوق ما هو مسجل ومعلن.

ولفتت الهيئة إلى أن "الأعداد التي أعلنت الوكالة عن إصابتها تنافي ما أكدته منظمة الصحة العالمية مكتب العراق وعلى لسان مدير مكتبها في بغداد مساء الخميس والذي أكد فيه أم ممثلو المنظمة منتشرون في جميع المختبرات العراقية الرسمية، ولا وجود لأعداد أخرى في الوقت الحاضر غير المسجلة والمعلنة رسميا ".

وأضافت "عليه ترى هيئة الاعلام والاتصالات أن تعاطي وكالة رويترز مع الموضع العراقي بهذه الصورة يعرض الأمن المجتمعي إلى الخطر، ويعرقل الجهود الحكومية الكبيرة في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا ".

وتابع البيان: "استنادا إلى صلاحية الهيئة ولمخالفة وكالة رويترز للائحة قواعد البث الإعلامي تقرر تعليق رخصة مكتبهم في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمها بمبلغ 25 مليون دينار عراقي، وإلزام الوكالة بتقديم اعتذار رسمي إلى الحكومة والشعب العراقي".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد نفت، أمس الخميس، صحة تقرير لـ"رويترز" تحدث عن وجود آلاف الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد خلافا لما أعلنته الوزارة من أعداد.

وقالت الوزارة في بيان إن:

"بعض الوكالات الخبرية والصحف تناقلت تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق، وادعت أن أطباء أكدوا وجود آلاف الإصابات والوفيات دون أن تذكر دليلا واحدا على مدعاها".

وأضافت أن "أعداد الإصابات والوفيات تعلن بعد تأكيدها وتدقيقها من قبل دائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعلن بشكل شفاف"، لافتة إلى أن "منظمة الصحة العالمية أكدت ولأكثر من مرة ان العراق يطبق المعايير الدولية في التعامل مع الإصابات والوفيات والحالات المشتبه بإصابتها".

ونشرت "رويترز"، أمس الخميس، تقريرا عن مصادر قولها أن "العدد الفعلي لإصابات كورونا في العراق يفوق المعلن بآلاف".

وذكرت "رويترز" في التقرير: "يقول ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات بفيروس كورونا ومسؤول في وزارة الصحة العراقية ومسؤول سياسي كبير إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يفوق بآلاف الرقم المعلن وهو 772".

وأضافت أن "المصادر طلبت عدم ذكر أسمائها. وأمرت السلطات العراقية الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام. لكن الأطباء الثلاثة الذين يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد قالوا إن عدد الحالات المؤكدة، استنادا لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف لكن كل واحد منهم ذكر تقديرا مختلفا للعدد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ لغاية، مساء أمس الخميس، 772 إصابة وإجمالي الوفيات 54.