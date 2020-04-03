السعودية: تقديم موعد بدء حظر التجول في 3 مدن في إطار مكافحة كورونا

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، بأن المملكة قررت تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المصدر إنه "في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر".

وأضاف المصدر أن "هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا قد بلغ حتى أمس الخميس إلى 1885 والوفيات إلى 21 حالة.

يتبع...