إشتية يطالب الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن وزير شؤون القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، اليوم الجمعة، الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

وأضاف: "إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء".

رام الله - سبوتنيك . وقال إشتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "نطالب بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس".

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، فجر الأربعاء الماضي، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس، كما داهمت السلطات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث، ولم تتمكن من اعتقاله، وقامت بتسليم عائلته أمر استدعاء له.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان له: "إن حملة الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا في كل الوطن وآخرها صباح اليوم في القدس العاصمة، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا".

وأضاف الجاغوب: "أن اعتقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ القدس العاصمة في سلوان هو ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها".

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يعتقل فيها الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.