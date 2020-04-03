العراق: مرحلة احتواء وانحسار فيروس كورونا بدأ في البلاد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة "احتواء وانحسار" فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، إن "مرحلة احتواء وانحسار فيروس كورونا بدأ في البلاد".

ودعا الساعدي "المواطنين إلى الاستمرار بالالتزام بحظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، ارتفاع إجمالي ضحايا كورونا في العراق إلى 772 إصابة منها 54 وفاة و202 حالة تعافي.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق، تمديد حظر التجول في عموم البلاد حتى 11 من أبريل/نيسان الجاري.