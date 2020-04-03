الجيش اللبناني: التزموا بيوتكم ولا تخرجوا إلا لحالات الضرورة القصوى

ونشرت صفحة الجيش اللبناني على "تويتر" فيديو من داخل مروحية مع مكبرات صوت.

مروحيات الجيش من سماء #طرابلس تطلق تحذيرات للمواطنين من اقامة تجمعات وتشدد على وجوب التزام قرار التعبئة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى تحت طائلة المسؤولية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/jDII8lIKO7 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 2, 2020

وحذرت المروحيات المواطنين من إقامة التجمعات وشددت على وجوب التزام قرار التعبئة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى تحت طائلة المسؤولية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة. وتجاوز عدد الإصابات، حول العالم، بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.