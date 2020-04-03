مقتل عنصرين من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الجمعة ، مقتل عنصرين من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى شمالي البلاد .

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "استشهاد مقاتلين اثنين وجرح ثلاث آخرين من الفوج الثالث باللواء 51 الفرقة 14 بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم على الطريق العام في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور، خلال التحاقهم إلى وحداتهم العسكرية".

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول ، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، عدم وجود أي تأثير لانسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية في البلاد على الأمن وسير العمليات العسكرية ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما أشار إلى أن فيروس "كوفيد 19" المعروف باسم (كورونا المستجد) قلل من خطر التنظيم.

وقال رسول، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الجيش العراقي هو من يمسك الأرض وهو من قاتل تنظيم داعش الإرهابي، وهو من حرر الأراضي العراقية. اليوم أصبحت لدينا قدرة كبيرة وجهوزية عالية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدا أنه "ليس هناك أي تأثير لهذا الانسحاب".

وأردف: "وكما ترون عملنا جدي في كل الأوقات وحتى عندما قاتلنا عصابات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من قاتل ومن حرر الأرض هي القوات المشتركة العراقية".