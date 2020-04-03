السعودية تعلن عن عشرات الإصابات الجديدة بكورونا بعد فحص المئات من مخالفي الإقامة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد فحص المئات من مخالفي الإقامة على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي حول تطورات الفيروس إنها اكتشفت 154 حالة إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 2039 حالة بينها 1663 نشطة، لافتة إلى أن فحص المئات من مخالفي الإقامة رفع أعداد المصابين.

الصحة السعودية: فحص المئات من مخالفي الإقامة رفع أعداد الإصابات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 3, 2020

وفيما يخص إجراءات الحظة المتخذة لمواجهة تفشي الفيروس، قالت الوزارة إن "هناك معايير محددة لفرض الحظر الكامل على مدينة دون أخرى".

الصحة السعودية: 154 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 3, 2020

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قال اليوم الجمعة، إن المملكة قررت تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

الصحة السعودية: إجمالي الحالات في المملكة 2039 حالة بينها 1663 نشطة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 3, 2020

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المصدر إنه "في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر".

وأضاف المصدر أن "هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة".