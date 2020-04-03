75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ، ظهر اليوم الجمعة، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

ونقلت صحيفة "الكويتية"، ظهر اليوم الجمعة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أن هناك ‎36 حالة مخالطة و 32 حالة تحت التقصي الوبائي.

وكان وزير الصحة باسل الصباح، أعلن صباح اليوم، شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا، ليصل إجمالي من تم شفائهم حتى الآن 82 حالة.

وشدد وزارة الصحة الكويتية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة بهدف احتواء فيروس كورونا والقضاء عليه واتباع طرق الوقاية اللازمة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.