عودة مئات الضباط السودانيين من السعودية بعد انتهاء مهمتهم... واحتجازهم في البحر

عاد مئات الضباط السودانيين من المملكة العربية السودانية، بعد انتهاء مهمتهم، بحسب ما أعلنه العميد عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

وقال الحسن في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم التالي" المحلية إنهم شرعوا في ترتيبات "لتوفيق أوضاع 700 من ضباط وجنود القوات المسلحة، محتجزين داخل إحدى السفن الراسية في ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، لأغراض الوقاية من كورونا، عقب عودتهم من السعودية بعد انتهاء مهمتهم".

ولم يوضح المتحدث طبيعة المهمة التي انتهت، غير أنه أشار إلى أن السفينة التي تقلهم غير معدة للإيواء وإمكانياتها غير مناسبة للبقاء في البحر، بعد أن قررت السلطات فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما.

وأعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد. وتم تعديل موعد ساعات حظر التجول لتبدأ من السادسة بدلا من الثامنة مساء ابتداء من يوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل، وبلغت 127 حالة، وذلك في تعميم صحفي يوم الخميس.

وكشفت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا عن طريق المخالطة في السودان، وأوضحت أن عدد الحالات الكلي ارتفع إلى 8 حالات، منها حالتا وفاة سبق الإعلان عنها.

وأوضحت أن التقارير الوبائية أشارت إلى متابعة 2833 شخصا من القادمين من عدد من الدول الموبوءة، عبر مطار الخرطوم منذ الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، منتشرين في عدد من الولايات.