الصحة العالمية: السيسي يقوم بعمل عظيم في مواجهة فيروس كورونا

وجه مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها للحد والقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أشكر الرئيس السيسي على جهوده والتزامه القوي في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "أشكره أيضا على تأكيده ضمان حصول المتضررين جراء أزمة كورونا على دعم واسع النطاق".

وتابع "عمل عظيم من القيادة".

Thank you, President @AlsisiOfficial for your strong commitment to stop the #coronavirus from spreading and also ensuring that affected populations are receiving wide-ranging support. Great act of leadership and solidarity!https://t.co/vNYUTmyTUd — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 3, 2020

كما أعاد مدير منظمة الصحة العالمية مشاركة خبر حول إعلان الرئيس المصري تكفل صندوق "تحيا مصر" بنفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وكان السيسي قد وقع في وقت سابق، على قرار يقضي بتحمل صندوق "تحيا مصر" نفقات الحجر الصحي لمدة 14 يوما لجميع المصريين العائدين من الخارج.