الكويت تواصل زيادة إنتاج النفط في أبريل حتى 3.15 مليون برميل يوميا

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة النفط الكويتية، هاشم هاشم، أن الكويت ستزيد من إنتاجها للنفط في شهر أبريل/ نيسان حتى 3.15 مليون برميل في اليوم.

وقال هاشم، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "الإنتاج مستمر في الزيادة وسيصل إلى مستوى 3.15 مليون برميل في اليوم تقريبا مع الزيادة المخطط لها في الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة، وتقاسمها مع المملكة العربية السعودية، وفي حقول أخرى في البلاد".

ووفقا لهاشم، فقد بلغ إنتاج النفط في الكويت في شهر مارس/ آذار 2.9 مليون برميل يوميا.