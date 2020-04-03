مجلس الوزراء السوري يمدد تعليق الأنشطة الثقافية حتى إشعار آخر

أقر مجلس الوزراء السوري بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي يحدث فيها تجمعات بشرية حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

بحسب "سانا" فإن وزارة الثقافة كانت قد أعلنت الشهر الماضي إيقاف العمل في الإدارة المركزية و مديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم أمس الخميس، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 حالة بينها حالتا وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.