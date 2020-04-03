ما جزاء من يتعمد نقل العدوى إلى غيره في السعودية؟

حذرت النيابة العامة السعودية من تعمد عدوى الآخرين بفيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة أي من الأنشطة التي تهدف إلى نقل العدوى إليهم.

وقالت النيابة العامة عبر تويتر إنه "يُحظر على المصاب في متلازمة العوز الوقائي مخالفة الإرشادات الوقائية، كما يُحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره".

وأضافت: "وفي شأن جائحة كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة".

وأوضحت أن العقوبة المترتبة على ذلك تشمل الغرامة بما يصل 100 ألف ريال والسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

#النيابة_العامة

يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة #كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/1nFJVFlM8w — النيابة العامة (@bip_ksa) April 3, 2020

وكانت النيابة قد قالت خلال الساعات الماضية إنه "يحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا، حرصا على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية".

#النيابة_العامة

يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن #كورونا، حرصاً على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/UUsxIDpvDE — النيابة العامة (@bip_ksa) April 2, 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد فحص المئات من مخالفي الإقامة على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي حول تطورات الفيروس إنها اكتشفت 154 حالة إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 2039 حالة بينها 1663 نشطة، لافتة إلى أن فحص المئات من مخالفي الإقامة رفع أعداد المصابين.

وفيما يخص إجراءات الخطة المتخذة لمواجهة تفشي الفيروس، قالت الوزارة إن "هناك معايير محددة لفرض الحظر الكامل على مدينة دون أخرى".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، قال اليوم الجمعة، إن المملكة قررت تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.