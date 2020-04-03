الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، المرسوم رقم 86 لعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/ مايو 2020.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، بحسب مانشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر في الثالث من شهر آذار المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم 13 أبريل/ مايو 2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وفي وقت سابق أقر مجلس الوزراء السوري بتمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا وكل الأنشطة الأخرى التي يحدث بها تجمعات بشرية حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم أمس الخميس، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 حالة بينها حالتا وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.