الرزاز: المصارحة والشفافية مع المواطنين هي الأساس لنتجاوز هذه المرحلة

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من أجل التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الرزاز في حوار نقل تفاصيله موقع الغد "الأردني"" إن "الوضع الحالي يوصف كأنه سباق مسافات طويلة".

وأضاف أن "الأمور حاليا جيدة لأن أرقام الإصابة كانت أسوأ"، منوها إلى أن الحكومة تحضر لما هو أسوأ ولديها دراسات لبدائل أخرى.

وأكد أن المصارحة والشفافية مع المواطنين هي الأساس لنتجاوز هذه المرحلة، وأنه لا يشك للحظة بقدرة الأردن على ذلك.

وتابع أن "وضعنا جيد جدا مقارنة مع الدول الأخرى، وفخورون بقطاعنا الخاص وقدرته على التأقلم".

وأوضح أن "الضمان الاجتماعي هو الوسيلة الوحيدة لمساعدة العامل وصاحب العمل، وأن لدينا فرقا حكومية للتعامل مع مختلف جوانب الأزمة".

هذا وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 14 مارس/ آذار مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.