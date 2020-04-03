السلطات الليبية تفرض غرامات مالية على مخالفي قرار حظر التجول

بنغازي – سبوتنيك. صرح المكتب الإعلامي في مديرية أمن الجبل الأخضر في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن: "مدير الأمن ورئيس الغرفة المشتركة البيضاء لمكافحة وباء كورونا قد أصدر تعليماته لكافة الدوريات والتمركزات الأمنية ورجال الأمن داخل مدينة البيضاء بحجز مركبات المواطنين المخالفين لحضر التجول".
وأشار إلى أن: "المركبات سوف تحتجز في قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن الجبل الأخضر ودفع غرامة مالية بقيمة 200 دينار ليبي".
وبعد قرار وزارة الداخلية الليبية بحظر تجول بعد الساعة 3 ظهراً، شهدت بعض المدن الليبية خرقاً لحظر التجول من قبل المواطنين.
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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