فلسطين: تمديد العمل بحالة الطوارئ واستمرار إغلاق المعابر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الجمعة، عن تمديد العمل بحالة الطوارئ في فلسطين، واستمرار إغلاق المعابر.

وأكد أشتية ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 193 إصابة، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال أشتية: "الأسبوعان القادمان سيكونان من أصعب الأوقات في مواجهة المرض بسبب عودة 45 ألف عامل من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية".

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الجمعة، الجانب الإسرائيلي بالإفراج عن وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

وقال إشتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "نطالب بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس".

وأضاف: "إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء".

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي وزير شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، فجر الأربعاء الماضي، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس، كما داهمت السلطات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث، ولم تتمكن من اعتقاله، وقامت بتسليم عائلته أمر استدعاء له.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يعتقل فيها الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.