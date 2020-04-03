رسالة من عقيلة السيسي في يوم اليتيم

وجهت زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة احتفال الشعب المصري بيوم اليتيم.

وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، في يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبناءنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة".

وانطلقت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم من قبل مؤسسة "ستار فونديشن" البريطانية، بتخصيص يوما لليتيم في عام 2003، عندما اقترح أحد متطوعي جمعية "الأورمان" الخيرية في مصر بتخصيص يوم للاحتفال باليتيم، والسؤال عنه وإدخال الفرحة على قلبه.

ويتمركز الهدف الرئيسي ليوم اليتيم في تلبية احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد، ولاقت فكرة تخصيص يوم لليتيم الدعم من جانب الشخصيات العامة ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.