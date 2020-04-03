حاكم الشارقة ينفي دفن ضحايا كورونا في الإمارة

أمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بعدم دفن ضحايا فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) في منطقة الصجعة بالشارقة.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، بهذا القرار تم التأكيد على أنه لم يتم دفن أي من الضحايا في المنطقة المذكورة أو غيرها في الشارقة، وبالتالي تكذيب ما تم نشره من مقاطع فيديو تظهر أن الدفن يتم في المنطقة.

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجمهور إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأكد أن الجهات الرسمية المختصة تتولى، وفق القانون، ملاحقة الأشخاص الذين نشروا هذه المقاطع.