رئيس مجلس النواب الأردني: أدعو الجميع للالتزام بتنفيذ تعليمات حظر التجول

صرح رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أن المجلس حريص على تطبيق وترسيخ مبادئ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء.

وقال الطراونة في تغريدة بموقع "تويتر"، "حريصون على تطبيق وترسيخ مبادئ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء، وأوامر الدفاع الجميع ملزم بتنفيذها واحترام ما ورد فيها، وبخصوص حادثة النائبين نؤكد أن أحكام الدستور هي الفيصل وواجبة التطبيق".

حريصون على تطبيق وترسيخ مبادئ #سيادة_القانون على الجميع بلا استثناء، وأوامر الدفاع الجميع ملزم بتنفيذها واحترام ما ورد فيها، وبخصوص حادثة النائبين نؤكد أن أحكام الدستور هي الفيصل وواجبة التطبيق. — Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) April 3, 2020

يأتي هذا في وقت، أكد مصدر أمني في الأردن أن الدوريات ونقاط الغلق ضبطت نائبين في البرلمان الأردني، في أوقات مختلفة، اليوم الجمعة، بعد أن خالفا أوامر الحظر الشامل للتجول في العاصمة عمّان.

وأضاف المصدر، في تصرح صحفي، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" بحق النائبين المخالفين.

وقد أعلن الأردن تطبيق حظر تجول كامل في أراضي المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 أبريل/ نيسان ولمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

هذا وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 14 مارس/ آذار مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.