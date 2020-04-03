هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية

أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.