مصرع 4 أطفال حرقا في مخيم يقع ضمن مناطق السيطرة الأمريكية شرقي سوريا

توفي أربعة أطفال من عائلة واحدة وأصيب ثلاثة آخرون بحروق شديدة نتيجة احتراق خيمتهم في مخيم للاجئين في ريف محافظة الحسكة السورية.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بوفاة أربعة أطفال صغار وإصابة ثلاثة آخرين مساء اليوم الجمعة (3 أبريل/نيسان)، في حريق نشب بإحدى خيم الإيواء في مخيم "عين الخضرا" أقصى شمال شرقي سوريا، الذي تشرف عليه "قسد" في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي.

ومدينة المالكية هي أبعد مدينة سورية شرقا، وهي تقع على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي في ريف الحسكة الشمال الشرقي.

وأشارت مصادر من داخل المخيم أن الحادث نجم عن انفجار "مدفأة" تعمل على مادة "الكاز"، وكان الأطفال يتجمعون حولها داخل الخيمة.

وتابع المراسل نقلاً عن مصادر من داخل المخيم بأن الأطفال جميعهم من الهاربين من مدينة منطقة رأس العين بريف الحسكة، التي سيطر عليها الجيِش التركي والميلشيات التركمانية التابع له في عملية تحت مسمى "نبع السلام".

يشار إلى أنه يوجد في محافظة الحسكة السورية 5 مخيمات للاجئين، هي (الهول والعريشة وعين الخضرا وتل أسود والتوينة)، تقع جميعا تحت سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وجميعها تعاني من ظروف إنسانية صعبة نتيجة تحكم التنظيم بشؤونها.