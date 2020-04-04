الكويت تعلن شفاء 11 حالة جديدة من "كورونا"

أعلنت الكويت، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قوله إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس "كورونا".

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أعلن أمس الجمعه، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الموجودين خارج البلاد الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الكويت لن تتخلى عن أي مواطن في أي مكان بالعالم.

وقال الجارالله، في تصريح مع التلفزيون الكويتي، إن "الخطط الموضوعة لعملية الإجلاء دقيقة وروعي فيها الالتزام براحة المواطنين بشكل تام وتحكم تلك الخطط المعايير التي وضعتها السلطات الصحية وقدرتها على استيعاب الإعداد القادمة من الخارج"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتأتي تصريحات الجار الله في ظل تقييد مفروض على حركة الطيران والسفر في أغلب مناطق العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.