بسبب فيروس كورونا... محمد بن زايد يغرد بالصينية

حرص محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على التغريد باللغة الصينية، متضامنا مع دولة الصين في حدادها الوطني على من قضوا بمرض "كوفيد 19" المسبب له فيروس كورونا المستجد.

وقال ابن زايد عبر حسابه على تويتر اليوم السبت: "أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع".

وأضاف "عزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".

今天，我们同中国站在一起，向逝去的英雄医务工作者们告别，他们在抗击新型冠状病毒的斗争中献出了自己的生命...我们也要向世界上所有为人类牺牲生命的医务工作者们表示敬意和缅怀，向他们的家人致以最深切的哀悼和慰问...我们必将以决心和意志同世界各国人民一道共同面对这一挑战。 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2020

وأعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على ضحايا تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

ويتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2020

يشار إلى أن حصيلة الوفيات في الصين بلغت أكثر من 3300 شخص، في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.