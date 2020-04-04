فيديو وصور... القبض على قاتل رجل أمن سعودي

تمكنت شرطة الرياض من القبض على قائد مركبة، يبلغ من العمر 23 عاما، قام بدهس وقتل رجل أمن أثناء تأدية عمله.

وقام قائد المركبة بدهس رجل الأمن، هاني العتيبي، غرب العاصمة السعودية مساء الجمعة وفر هاربا، وأسفر الحادث عن وفاة العتيبي الذي تعرض لإصابات وكسور بليغة.

ووفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، تم ضبط الجاني داخل إحدى الشقق السكنية، كما تم ضبط المركبة التي حاول إخفاءها في أحد الأحياء السكنية وأزال لوحاتها.

بالفيديو…

شرطة الرياض ممثلة بالتحريات والبحث الجنائي تقبض على شخص يبلغ من العمر 23 عام بعد أن قام بدهس رجل مرور أثناء أداءه لعمله صباح اليوم الجمعة، بإحدى نقاط التفتيش بغرب الرياض، ونتج عنه وفاة رجل المرور، وقام الجاني بالهروب من موقع الحادث، وتم ضبطه بأحد الشقق السكنيةبحي لبن… https://t.co/p8JymEybT5 pic.twitter.com/inWEgZpZqZ — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 4, 2020

وأوضحت الوزارة أنه عند تفتيش السيارة، تم العثور على زجاجة خمر وحبوب مخدرة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تمت إحالة قائد المركبة إلى جهة الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.