ماكينات الصراف الآلي في السودان بلا نقود... ومسؤول يكشف السبب

كشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان، عمر عمرابي، سبب خلو ماكينات الصراف الآلي من الأموال.

وقال عمرابي لصحيفة "السوداني"، إن السبب هو عدم تغذية بعض البنوك للصرافات الآلية بنفس المعدلات السابقة وهي مرتين يوميا، بسبب الظروف الصحية الحالية وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عمرابي أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية، متوقعا عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عمليات سحب المرتبات خلال أيام.

وأكد عمرابي عدم وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي، مشيرا إلى زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم أمس الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" الكلي في البلاد إلى 10 إصابات، فيما توفي شخصان منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

واتخذت الحكومة السودانية العديد من الإجراءات الاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها حظر تجوال جزئي، وإغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق عامة من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا عدا المخابز ومحطات الوقود والصيدليات.