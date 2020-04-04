إعلام: التحالف العربي يشن غارات على مواقع "أنصار الله" في محافظتين يمنيتين

شن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، سلسلة غارات على مواقع في محافظتي الجوف وحجة الحدوديتين مع السعودية.

وأفاد موقع الجماعة ، بأن طيران التحالف "شن 5 غارات على منطقة المدافن (إحدى قرى مديرية أفلح بمحافظة حجة)".

كما شن طيران التحالف "13 غارة على مديريتي الحزم، وخب والشعف بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

وشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الاثنين، غارات جوية على صنعاء، وقال في بيان له، إن العملية تهدف إلى "تدمير أهداف عسكرية غير مشروعة، تابعة للمتمردين الحوثيين، ولتحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية التي تهدد حياة المدنيين".

وتأتي العملية التي شنها التحالف، بعد اعتراض السعودية يوم السبت الماضي، صاروخين باليستيين أطلقهما "الحوثيون" باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة جازان في الجنوب.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية، حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.