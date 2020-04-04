جامعة القاهرة تحقق فى إصابة 17 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، في بيان نشرته صحيفة "اليوم السابع"، إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح علم الدين، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بجانب عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

وأكد علم الدين أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم السبت فقط، حتى يتم تعقيم المعهد بشكل شامل.

وعلى ذات الصعيد، كشف مصدر مسئول للصحيفة أنه تم عزل الأطباء وفريق التمريض داخل مستشفى العزل بالعجوزة لتلقى العلاج والمتابعة.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يتم نقل الحالات المصابة بالفيروس إلى مستشفى عزل خاصة بجامعة القاهرة، كان تم تجهيزها بالفعل لعلاج أي حالات مصابة من الفريق الطبي وأعضاء هيئة التدريس بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأعلنت مصر، يوم أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، وذلك في أكبر حصيلة يومية تعلنها مصر منذ ظهور أول حالة، ليصل الإجمالي إلى 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏