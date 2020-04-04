لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وجاء في بيان الوزارة: "حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم أمس".
وتابع البيان: "عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصا".
ووفقا لبيان الوزارة:" لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات 17 شخصا".
وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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