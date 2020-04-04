التحالف الدولي يعلن تسليم قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.

وذكر بيان صادر عن التحالف اليوم السبت "يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".

وأضاف البيان "سيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف"، مؤكدا أن" قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار".

يتبع..