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11:49 GMT04 أبريل/ نيسان 2020
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    أدنوك الإماراتية تعلن التزامها برفع الإنتاج وتوفير إمدادات الطاقة محليا وعالميا

    © AP Photo / Kamran Jebreili
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    قالت "أدنوك" الإماراتية إنها "ملتزمة بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم".

    أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك)
    WAM
    بترول أبو ظبي تبلغ المقاولين عزمها خفض التكلفة بعد انهيار أسعار النفط
    وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أكدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" اليوم استمرار التزامها بالعمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً.

    وأضافت الشركة أنه "تستمر في التقدم استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما تركز على مضاعفة الجهود لتوسيع برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من الفرص التجارية وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص".

    وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك " ومجموعة شركاتها : "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، فإن صحة وسلامة كوادرنا البشرية، وسلامة أصولنا واستمرارية أعمالنا، هي على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية".

    وأضاف: "بفضل توجيهات ودعم القيادة، ومن خلال تكاتف جهود فرق العمل في تنفيذ النقلة النوعية على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تمتلك أدنوك اليوم المزيد من عوامل القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، ومن أهم هذه العوامل كوادرنا البشرية المتميزة، وأداؤنا المالي القوي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، والتكلفة التنافسية لإنتاجنا، ومما لا شك فيه أن انخفاض تكلفة إنتاجنا للنفط، والتي نعمل على تحسينها باستمرار، تساعدنا في استدامة مساهمتنا بدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".

    وتابع: "بناءً على هذه الأسس المتينة، سنواصل الاستثمار الذكي وبشكل مسؤول وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات خلال هذه الفترة معتمدين على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما أننا مستمرون في مضاعفة الجهود لتوسعة وتطوير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوثيق التعاون مع الشركاء والمقاولين والموردين لإيجاد حلول مجدية ومفيدة للأطراف كافة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

    ويعتبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة مثالاً على التزام الشركة بالمساهمة في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم /12 مليار دولار/ للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 وظيفة لمواطني الإمارات في القطاع الخاص، وذلك منذ إطلاقه عام 2018.

    وتستمر أدنوك بتنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، بما في ذلك مبادرات تعزيز القيمة لزيادة الربحية وتحقيق إيرادات مستدامة لدولة الإمارات. وتشمل استراتيجية النمو الذكي 2030 أن تعزز أدنوك مكانتها ضمن أقل المنتجين على مستوى العالم بالنسبة لكل من التكلفة وانبعاثات الكربون. كما تستمر أدنوك في التزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, أدنوك
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