نائبة كويتية: الوافدون سبب رئيسي لانتشار الوباء

صرحت النائبة البرلمانية الكويتية، صفاء الهاشم، بأن "وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت، وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء".

وأضافت الهاشم في تصريحات، أعادت التغريد بها على موقع تويتر، "الوافدين أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية".

صفاء الهاشم ل"برلماني": وجود اغلب الوافدين الآن بهذه الظروف اصبح خطرا على الكويت وضررهم اصبح اكبر من نفعهم لانهم احد الاسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم الى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية. pic.twitter.com/f9pHCdVCQE — خدمة برلماني (@barlamany_sms) April 3, 2020

وأحدثت تصريحات الهاشم جدلا بين متابعيها على مواقع التواصل، إذ انقسمت آرائهم بين مؤيد ومعارض، ومنتقد بشدة، معتبرا تلك الأفكار تنم عن عنصرية.

وأعلنت الكويت، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قوله إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس "كورونا".

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أعلن أمس الجمعه، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الموجودين خارج البلاد الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الكويت لن تتخلى عن أي مواطن في أي مكان بالعالم.