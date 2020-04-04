الزرفي يعلن الانتهاء من تشكيل الحكومة العراقية وينتظر التصويت في البرلمان

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي ، اليوم السبت ، الانتهاء من تشكيل كابينته الوزارية، مشيرا إلى أنه في انتظار أن يحدد البرلمان جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي.

وقال الزرفي: "أرسلت اليوم المنهاج الحكومي لمجلس النواب بانتظار تحديد جلسة التصويت عليه"، مضيفا "أعددت كابينة وزارية كاملة مؤلفة من موظفين أكفاء وسأرسل السيرة الذاتية لهم قبل 48 ساعة وحسب الدستور" ، وذلك حسب الوكالة الرسمية العراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف أنه "تداول مع الكتل السياسية ووعدوه بدعم الحكومة".

وكان الزرفي، أعلن عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.

وقال إنه "كلف بتشكيل الحكومة دستوريا"، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان.

وأوضح أن حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي.

وتابع "لن أعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية"، مشيرا إلى أن الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.