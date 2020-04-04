الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 62 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند: "تم تسجيل 62 حالة إصابة جديدو بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت 479 حالة".

البيان الصحفي لوزارة الصحة الكويتية حول مستجدات مرض فيروس كورونا المستجد#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/JSIUkiQRe3 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 4, 2020

​كما وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 93 حالة، كما يوجد 385 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات، وعدد الحالات التي تتلقى العلاج في العناية المركزة 17، 11 حالة منهم مستقرة، بالإضافة إلى 6 حالات حرجة.

البيان الصحفي لوزارة الصحة الكويتية حول مستجدات مرض فيروس كورونا المستجد#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/OpTROw4JHu — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 4, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و130 ألف إصابة، ونحو 61 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 239 ألفا.