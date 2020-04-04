الإمارات تمدد حظر التجول ليلا لتطهير الأماكن العامة

قررت الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة أتباء الإمارات "وام" بيانا أكدت فيه أنه يتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي، ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس/آذار وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل/نيسان.

وقالت الوكالة "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني"، دون ذكر موعد انتهاء هذه الحملة.

وأعلنت الإمارات ارتفاعا حديثا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وحتى أمس الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة 1264 وتسع وفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و118 ألف إصابة، ونحو 60 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 229 ألفا.